Handball Ditzinger Trainersuche in der Endphase

Das Frauenteam in der Verbandsliga steht vor dem schweren Derby bei der zweitplatzierten HSG Böblingen/Sindelfingen (Samstag, 17.45 Uhr). Im Hinspiel hatte die Mannschaft, damals noch von Nicki van der Vliet und Mona Binder trainiert, mit 19:27 den Kürzeren gezogen. Inzwischen hat Mona Binder das alleinige Kommando übernommen.

Absage von Hans Christensen

TSF Ditzingen Für den Ditzinger Verbandsligatrainer Jörg Kaaden geht die Abschiedstour an diesem Samstag (19.46 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die SG Weinstadt weiter. Mitte Oktober hatten sich Verein und Trainer darauf verständigt, die Zusammenarbeit am Ende der Saison nicht weiterzuführen. Noch gibt es keinen Nachfolger. Doch der sportliche Leiter David Thomitzni verspricht: „Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird Vollzug vermeldet.“ Es habe viele positive Gespräche aber auch Absagen gegeben. Eine davon kam von Hans Christensen, der derzeit noch die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal trainiert, aber aus privaten Gründen kürzer treten will.

Es gab auch Alternativen im eigenen Lager. Unter anderem fiel der Name Dennis Zwicker, der aber, so Thomitzni, zunächst eher zum Jugendbereich hin tendiert. Als Spieler wird Zwicker in der kommenden Saison, wenn überhaupt, nur noch aushilfsweise zur Verfügung stehen. Auch der Spielmacher Marco Dömötör hat aus beruflichen und privaten Gründen seinen Abschied angekündigt.

Gegen die zu Saisonbeginn hoch gewettete SG Weinstadt, die derzeit mit 8:12 Punkten nur auf Platz neun steht, sind beide aber mit von der Partie. Zum Saisonauftakt hatten sich die Ditzinger etwas überraschend auswärts mit 26:25 durchgesetzt.