Handball Ditzingen sichert sich viel Erfahrung

Der 58-Jährige trainierte zuletzt in der Staffel 2 der Verbandsliga die SG Hegensberg-Liebersbronn und war zuvor beim TSV Deizisau und der SG Weinstadt in Sachen Handball tätig. Im Sommer 2020 hatte der A-Lizenzinhaber, der in Reutlingen wohnt, den Verbandsligaclub Hegensberg/Liebersbronn übernommen. Ende des vergangenen Jahres beendete er dort sein Engagement. Vorausgegangen war ein Gespräch, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass der Verein den am Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern wolle. Die Art und Weise der Trennung, kritisierte Steinke Mitte Dezember, „sei menschlich und sportlich respektlos“. Er gab das Team mit 10:4 Punkten auf Platz vier liegend ab. Derzeit belegt die SG mit 10:10 Zählern den neunten Platz.