Handball Der eigene Matchplan geht voll auf

Leonberg - Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben einen gelungenen Start in die neue eingleisige Württembergliga hingelegt. Bei den Sportfreunden Schwaikheim fuhr die Mannschaft um Trainer Christian Auer am Sonntagabend einen 20:17-Sieg ein, hatte zur Halbzeit einen knappen 11:10 Vorsprung erarbeitet und konnte erstmals in den Schlussminuten mit drei Toren in Führung gehen. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe, es hätte auch in die andere Richtung kippen können. Wir waren aber hinten raus doch etwas cleverer, und ich bin mega stolz auf die Jungs“, sagte Auer.