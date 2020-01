Handball-Bundesligist in Leonberg zu Gast Volles Programm für die Profis

Leonberg - Das ist eine große Herausforderung für uns.“ Heiko Grimm, Trainer der MT Melsungen meinte damit nicht den freundschaftlichen Vergleich beim SV Leonberg/Eltingen. Vielmehr gilt sein Blick dem Mammutprogramm seines Teams bis Anfang April. Bundesliga, Gruppenphase im EHF-Cup und Final Four im nationalen Pokalwettbewerb am 4. April – das macht insgesamt 16 Partien in rund acht Wochen. Los geht der ganze Spaß am 6. Februar mit dem Ligaspiel bei den Rhein-Neckar Löwen. „Man muss ganz viel nachdenken, wie man das am Dümmsten anstellt“, scherzte der Übungsleiter nach dem Spiel im Sportzentrum im Hinblick auf die Trainingssteuerung.