Handball-Bezirksligist Renningen ist zurück in der Landesliga

Beste Defensive der Liga

Ein Schwerpunkt in der Saisonvorbereitung lag auf dem Abwehrverhalten. Und das zahlte sich aus. Mit etwas mehr als 21 Gegentoren im Durchschnitt hat die SpVgg Rennigen in den bisherigen 21 Saisonspielen die niedrigste Quote in der Zwölfer-Liga. Dazu kommt ein weiterer Faktor. „Ich denke, es liegt auch an der Tiefe im Team. Wir haben keine erste Sechs, wir haben mindestens eine erste Zehn. Das ist ein sehr homogener und erfolgshungriger Kader mit einer hohen Dichte“, sagt Peter Gubesch.

Das bekam nun am Donnerstag Abend auch der SV Leonberg/Eltingen II zu spüren – in einem Spiel, in dem es für die Gastgeber um nichts mehr ging. Lediglich der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell ist es mit einem Unentschieden (27:27) und einem Sieg (25:23) gelungen, der SpVgg Renningen Punkte abzuknöpfen.

Dabei blieb es auch in dem Duell der Nachbarn, das der Meister mit 27:24 für sich entschied. Zunächst musste die SVR noch einem Rückstand hinterherlaufen. Erstmals in Führung ging sie dann mit dem Treffer von Patrick Stein zum 18:17 (43.). Die Gäste hielten noch einmal dagegen, als Simon Ulrich dann aber per Siebenmeter auf 25:22 erhöhte (57.), ließ sich die SpVgg Renningen den 19. Saisonsieg nicht mehr nehmen.

Aufstellung

SpVgg Renningen: Scholz, Kolbe, Fleig, Kaschuba, Stein (4), Nicolau (3), Ristl (3/2), Gogl (1), Maisch (5), Röckle, Tomaszewski (3), Ulrich (5/3), Klaus (1), Schauerhammer (2).