Wer sind die Favoriten?

Als Favoriten in der Verbandsligastaffel 1 sieht van der Vliet vor allem den Württembergligaabsteiger TV Flein, der in der Vorbereitung mehrere Oberligisten bezwang. Auch den Mitaufsteiger HSG Böblingen/Sindelfingen, der sich in der Landesliga keinen Punktverlust leistete, schätzt der Coach hoch ein. „Bei Bietigheim III kommt es darauf an, wie viele ehemalige Bundesligaspielerinnen sich noch Verbandsliga antun wollen“, glaubt van der Vliet.