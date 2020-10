Er selbst will sich in erster Linie auf das Coachen fokussieren, plant keinen weiteren Einsatz auf dem Feld – wenn, dann nur in Notfällen als Lückenfüller. „Wir haben einen breiten Kader von 16 Spielern, und sollte es mal eng werden, auch gute Optionen in der zweiten Mannschaft.“ Auer, der in der Vergangenheit als Rückraumspieler die Regie auf dem Feld übernommen hatte, vertraut jetzt voll und ganz auf seine beiden „Nachfolger“ Christoph Hönig und David Zimmermann. Auf der Position links außen muss er die nächsten vier bis sechs Wochen erst einmal auf Dominik Fischer verzichten, der sich im Testspiel gegen Weilimdorf den Finger gebrochen hat.