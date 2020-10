Handball bei der TSF Ditzingen Nur 80 Prozent Leistung reichen nicht zum Sieg

So hat beispielsweise Lukas Birk das Handballspielen bei den TSF gelernt, wechselte dann schon in der Jugend nach Kornwestheim. Zuletzt war er studienbedingt in Karlsruhe und spielte dort in der badischen Verbandsliga. „Er kann bei uns zum Leistungsträger werden“, sagt Jörg Kaaden. Allerdings zog sich der Rückraumspieler vor ein paar Wochen einen Bänderriss im Fuß zu und musste erst einmal pausieren – und verletzte sich nach seiner Rückkehr ins Training gleich noch einmal.