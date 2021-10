Handball-Aktionstag „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“

Übungssammlung für individuelle Lösungen

Erstmals steht den Schulen und kooperierenden Vereinen eine Übungssammlung zur Verfügung, aus der sie sich die passenden Inhalte aussuchen können. Damit wurde mehr Freiraum für individuelle Lösungen geschaffen. Zum Abschluss können die Kids nach wie vor bei einer Spielform wie beispielsweise „Aufsetzer-Handball“ ihre Geschicklichkeit demonstrieren. „Dass wir am Grundschulaktionstag so viele Kinder erreichen und sie in spielerischer Form den Handballsport kennenlernen können, beeindruckt mich immer wieder aufs Neue“, betont HVW-Präsident Hans Artschwager (Hildrizhausen). Deshalb dankt er allen beteiligten Schulen und „besonders unseren Vereinen, die an diesem Vormittag ehrenamtliches Personal stellen und den Tag gemeinsam mit den Schulen organisieren“.

Knapp 37 000 Schüler machen mit

In seiner heutigen Form erlebt der Grundschulaktionstag also seine elfte Auflage. 2010 nahmen 18 000 Kinder aus rund 400 Schulen teil. In der darauffolgenden Zeit steigerten sich die Teilnehmerzahlen auf über 30 000 Schüler aus mehr als 500 Schulen, und die Handballbegeisterung in den Grundschulen nahm stetig zu. In diesem Jahr sind fast 37 000 Schüler angemeldet. „Zudem hat sich unser Konzept im Laufe der Jahre so erfolgreich entwickelt, dass andere Landesverbände und auch der Deutsche Handballbund den Grundschulaktionstag übernommen haben“, sagt Hans Artschwager, der auch Vize-Präsident des DHB ist, nicht ohne Stolz.

Teilnehmende Vereine im Kreis Böblingen und im Strohgäu

HSG Böblingen/Sindelfingen: Justinus-Kerner-Schule Böblingen (110 angemeldete Kinder), Grundschule Königsknoll Sindelfingen (114). VfL Herrenberg: Pfalzgraf-Rudolf-Schule (81). HSV Oberjesingen-Kuppingen: Gottlob-Ernst-Schule Deckenpfronn (67). HSG Schönbuch: Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch (165). TSV Schönaich: Johann-Bruecker-Grundschule (94), Oskar-Schwenk-Schule Waldenbuch (76). SV Magstadt: Johannes-Kepler-Schule (170). TSV Ehningen: Peter-Rosegger-Grundschule Gärtringen (99), Ludwig-Uhland-Schule Gärtringen (96), Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule (205). SpVgg Aidlingen: Buchhaldenschule (101), Grundschule Dätzingen (40). SV Bondorf: Grundschule (70). BC Waldhaus Hildrizhausen: Schönbuchschule (58). SV Leonberg/Eltingen: Mörikeschule (100), Grundschule Höfingen (120). SKV Rutesheim: Theodor-Heuss-Schule (300).Im Srohgäu sind zwei Vereine mit von der Partie: TSF Ditzingen: Wilhelmschule Ditzingen (75). HSG Strohgäu: Hermann-Butzer-Schule Schwieberdingen (250).