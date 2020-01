Schwimmunterricht ist nötig

Neben dem öffentlichen Badebetrieb nutzen das Bad vor allem Vereine und Schulen für den Schwimmunterricht. Das ist auch nötig. Im Herbst hatte Kultus­ministerin Susanne Eisenmann (CDU) zum ersten Mal Zahlen zum Schwimmunterricht erheben lassen.

Demzufolge kann ein Viertel der Grundschulen im Land keinen Schwimmunterricht erteilen, weil kein Schwimmbad in der Nähe ist. An den Schulen, die im vergangenen Schuljahr Schwimmunterricht angeboten haben, können der Erhebung zufolge rund 71 Prozent der Schüler am Ende der Grundschule schwimmen. Die Kultusministerin kündigte an, das Thema mit den Städten und Gemeinden zu besprechen.