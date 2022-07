Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am Donnerstagabend schwer verletzt worden, als er in Korntal durch einen Lichtschacht stürzte. Wie die Polizei berichtet, waren vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gegen 22 Uhr auf das Dach der Schwimmhalle in der Zuffenhauser Straße in Korntal geklettert.