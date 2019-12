Händler, Förster, Ehrenamtliche, alle verkaufen Christbäume O Tannenbaum, du bist ein edler Zweig,...

Es werde deutlich weniger verkauft als früher, was vielleicht auch daran liege, dass der Weihnachtsbaum nicht mehr den Stellenwert hat wie früher, vermutet Heide Wulf-Beyer. Währenddessen zeigt die 15-jährige Franziska schon den nächsten Kunden die gewünschten Bäume.

Bio-Baum aus dem Stadtwald

„Sie hätten schon um sieben kommen sollen, da standen die Leute hier Schlange“, sagt Ulrich Neumann lachend mit Blick auf den dezimierten Christbaum-Bestand vor dem Rutesheimer Rathaus um acht Uhr morgens. Der Förster, der den Wald der Stadt sowie den der Gemeinde Weissach – insgesamt rund 1200 Hektar – betreut, ist mit seinen Forstwirten schon früh auf den Beinen. Und auch die Kundschaft tut es ihnen gleich. Noch im Dunkeln werden die ersten Tannen ausgewählt. Gut einhundert Bäume aus dem kommunalen Wald werden wieder die Weihnachtsstuben schmücken. Auch hier sind es vor allem Nordmanntannen, die eigentlich aus Georgien stammen, aber auf den hiesigen Weihnachtsbaumkulturen auch gut gedeihen, erklärt der Förster.

„Viele Leute wollen genau wissen, wo und wie der Baum gewachsen ist“, sagt Ulrich Neumann. „Wir erklären dann, dass wir quasi Bio-Ware haben, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und nicht gedüngt wurde.“ Den großen Zuspruch der Rutesheimer erklärt er damit, dass dieses für die Einwohner gedachte Angebot womöglich günstiger sei als bei anderen Anbietern. Wie viel am Ende in der städtischen Kasse landet, weiß Günter Dums genauer. Der Leiter der Stadtkasse kassiert an diesem Tag und wird, so seine vorläufige Schätzung, etwa 2500 Euro für die Weihnachtsbäume einnehmen.

Spende für das Seehaus inklusive

Elviera Schüller-Tietze entscheidet sich zusammen mit ihrem Mann auch diesmal wieder für einen ziemlich großen Weihnachtsbaum. „Wir kaufen ihn hier jedes Jahr“, erklärt die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Leonberg. „Hier gibt es schöne Bäume und wir unterstützen damit auch das Seehaus.“ Die Leonberger Einrichtung, die sich um straffällig gewordene junge Männer kümmert, verkauft bereits zum sechsten Mal an zwei Wochenenden Weihnachtsbäume, die überwiegend aus Calw-Heumaden und zum kleineren Teil aus der Heilbronner Gegend stammen, wie Seehaus-Mitarbeiter Martin Bugelnig erklärt.

Rund 300 Nadelbäume haben sie zum Seehaus geschafft und bieten sie dort in der großen Halle mit der Hilfe von Ehrenamtlichen an. Die vor Wind und Regen geschützte Kundschaft lässt sich Zeit, prüft diesen und jenen Baum auf weihnachtliche Tauglichkeit und gönnt sich zwischendurch selbst gebackene Gutsle oder ein Heißgetränk. „Häufig suchen die Kinder den Baum aus“, hat Martin Bugelnig beobachtet. Der Lohn der Mühe: Rund 30 Prozent der Einnahmen fließen in die Arbeit des Seehauses Leonberg.