„Hämmerle & Leibssle“ Der Wohnwagen rollt auf den Eltinger Kirchplatz

Leonberg - Der corona-bedingt lahmgelegte Kulturbereich leidet seit Monaten unter der Schließung, entwickelt aber zugleich mit großem Einfallsreichtum neue Formate und Programme. So werden am Samstag, 12. Juni, und Sonntag, 13. Juni, Bernd Kohlhepp und Eckardt Grauer mit ihrem Wohnwagen auf den Kirchplatz in Eltingen rollen. Geplant sind vier Auftritte an zwei Tagen, jeweils um 18 und um 20 Uhr. Als Duo „Hämmerle & Leibssle“ treten die beiden mit ihren neuen Programm „Die Rückkehr der Tresenritter“ auf. Bereits am Samstag- und Sonntagnachmittag, jeweils um 15 Uhr, lädt Bernd Kohlhepp zum Familienstück „Kokolores“ ein.