Gymnasium Rutesheim Informatik wird zum Basisfach

Rutesheim - Das Basisfach Informatik wird künftig eine Option für eine mündliche Abiturprüfung am Gymnasium Rutesheim sein. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einem Antrag der Schule einstimmig stattgegeben. Diese will am Schulversuch Informatik des baden-württembergischen Kultusministerium ab dem Schuljahr 2021/2022 teilnehmen, um das Informatik-Angebot in der Kursstufe an das mittlerweile etablierte IMP-Profil („Informatik, Mathematik, Physik“) anzupassen.