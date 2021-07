Gymnasium Rutesheim Auch Lehrer sind bei Digitalisierung gefordert

Die Mathematik-Lehrerin Laura Auhorn demonstriert mit Laptop und elektronischer Tafel, wie Schüler auf den als Leihgeräte vorhandenen Tablets selbst kreativ werden. „Ich muss mir um die Medien keine Gedanken machen, wir haben alles, ich kann mich um die Didaktik kümmern und habe dabei stets die Schüler im Blick“, sagt sie.

Schwarz: Digitalpakt muss verlängert werden

Der Schulleiter weiß, dass seine Einrichtung gut ausgestattet ist. In der Stadt sei „ein bisschen Geld da“, sagt die Bürgermeisterin dazu. „Aber was machen die Städte, die das nicht können?“, fragte sie. Ihr sei wichtig, dass das auch andere machen könnten. Der Digitalpakt müsse verlängert werden. 80 Prozent der Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur erhält der Schulträger erstattet.

Mithilfe von Geldern aus dem Digitalpakt wurde 2019 das Schulhaus mit einem leistungsfähigen WLAN-System ausgestattet. 2020 wurde in die Server und das Schulnetz investiert, und gegenwärtig werden neue Unterrichtsräume mit interaktiven Tafeln, Notebooks und Dokumentenkameras ausgestattet. Im Jahr 2022 soll ein Teil der digitalen Tafeln auf neue, leistungsfähigere und energiesparendere Beamermodelle umgerüstet werden.

Begleitend wird von der Stadt der Schulcampus mit einem Glasfasernetz ausgerüstet, was die Infrastruktur für die lang ersehnte Breitbandanbindung schafft, freut es die IT-Abteilungsleiterin Claudia Vorderer. Neben der Ausstattung mit digitalen Geräten spielt auch noch etwas anderes eine wichtige Rolle: „Die Lehrkräfte müssen ständig aus- und fortgebildet werden, um mit der Software umgehen zu können“, sagt Laura Auhorn.

Jürgen Schwarz ist zufrieden: „Sie werden hier keinen finden, der die elektronische Tafel nicht bedienen kann.“ Es gebe regelmäßige Anwendertreffen, wo man best-practice-Beispiele bekomme, ergänzt Claudia Vorderer. Sie präsentierte ein umfangreiches Konzept für die digitale Lerninfrastruktur an ihrer Schule. Dazu gehört auch die Frage nach den Werten, etwa, dass Technik nicht als Selbstzweck gesehen, sondern die Frage nach dem didaktischen Nutzen gestellt werde.

Marc Bidadcz, der den Digitalpakt der Bundesregierung lobt, zeigt sich beeindruckt. In den Schulen des Landkreises gebe es viele Schätze. „Ihr Schatz ist der Spirit an dieser Schule“, sagt er. Dann wirft der Politiker noch die Frage in den Raum, dass es jetzt zwar den Digitalpakt gebe, aber offen sei, was „danach“ komme. „Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir eine funktionierende Demokratie, eine stabile Regierung haben“, betonte der Abgeordnete, der zur Bundestagswahl im Herbst wieder als Kandidat im Wahlkreis Böblingen antritt.