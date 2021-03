Gymnasium Rutesheim 2021 wird kein Abitur gemacht

Nach den Winterferien ist wieder Leben an viele Schulen zurückgekehrt, denn neben den Grundschulen ist auch in den Abschlussklassen wieder Präsenzunterricht möglich. Das sind bei G8 die Klassen 11 und 12. Doch am Gymnasium Rutesheim gibt es statt zwei Jahrgangsstufen in diesem Schuljahr wegen der Umstellung auf G9 nur eine Jahrgangsstufe als Abschlussklasse (also Klasse 12). „Damit haben wir nun viel Platz für die zurückkehrenden Schülerinnen und Schüler“, freut sich der Schulleiter Jürgen Schwarz.