Gymnasium Renningen Wasser aus der Leitung sollte nicht getrunken werden

Renningen - Trotz umfangreicher Maßnahmen ist das Trinkwasser beim Gymnasium in Renningen immer noch nicht vollständig sauber. Schüler und Lehrer können sich zwar die Hände waschen, sollen das Wasser aber nicht trinken. Das erklärt die Renninger Stadtverwaltung in einer Pressemittelung. „Es sollten vorerst keine Flaschen an den Wasserhähnen abgefüllt werden“, sagt Pressesprecherin Alicia Paulus.