Grundstücke Bahn lässt Weil der Städter Kleingärten versteigern

Der größere Knackpunkt aber dürfte sein, dass das Grundstück nicht so einfach zu bebauen ist, was nicht nur an der stark abschüssigen Lage liegt. „Wir können uns im Augenblick dort keine Bebauung vorstellen“, sagt Jürgen Katz, der Beigeordnete der Weiler Stadtverwaltung, auf Nachfrage. Laut Flächennutzungsplan sei das Grundstück als Bahnfläche gewidmet. „Bei einer anderen Nutzung müsste man es erst umwidmen lassen“, erklärt Katz. „Erfahrungsgemäß dauert ein solches Verfahren gerne mal zehn Jahre.“