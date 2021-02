Grundschulöffnung in Renningen Der Schulstart ist für Eltern nicht nur ein Segen

Renningen - Dass Kinder sich eines Tages freuen, endlich wieder in die Schule gehen zu dürfen – das ist eine der kuriosen Folgen der Coronapandemie. Dass der Präsenzunterricht am Montag sukzessive startet, ist im Sinne der Kinder auch für viele Eltern daher eine gute Nachricht – jedoch nicht ohne Einschränkungen. Vor allem vonseiten der Politik hatte sich so manch einer etwas mehr erhofft. Drei Eltern von der Friedrich-Silcher-Grundschule in Renningen haben mit uns über den Schulstart gesprochen.