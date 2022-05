Grundschule Warmbronn Anbau auf Stelzen oder kompletter Neubau?

Schule steht zu nahe am Wald

Aus der Behördenbeteiligung am Bebauungsplanverfahren ging nämlich hervor, dass die umgebaute Schule zu nahe am Wald liegen würde – also ein geringerer Abstand als 30 Meter. Dieser gesetzliche Abstand kann nicht eingehalten werden. Früher gab es Ausnahmegenehmigungen, wenn eine sogenannte Haftungsfreistellungerklärung übernommen wurde. Diese Erklärungen wurden in den vergangenen Jahren von der Rechtsprechung für nichtig erklärt.