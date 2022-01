All diese Aufgaben versucht die beim Trägerverein miteinanderleben angestellte Sozialpädagogin derzeit mit 25 Prozent einer Vollzeitstelle zu bewältigen. Denn die zweite Hälfte ihrer 50 Prozent-Stelle leistet sie an der Grundschule im benachbarten Wurmberg ab. Sie ist also abwechselnd jeweils an zwei bis drei Tagen in Wimsheim und Wurmberg. Das permanente Wechseln zwischen zwei Schulen bringe Nachteile, etwa wenn es darum gehe, Konflikte zeitnah zu lösen, erläuterte die Schulsozialarbeiterin. Auch aus Sicht der Wimsheimer Grundschulleiterin Stefanie Stadtaus sei ein Mehrbedarf an Schulsozialarbeit gegeben, wie der Bürgermeister Mario Weisbrich betonte.