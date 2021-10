Grundschule in Warmbronn Kinder müssen in eine marode Schule

Auf derzeit 149 vorhandene Kindergartenplätze in Warmbronn hatten Ende August dieses Jahres 170 Kinder einen gesetzlichen Anspruch. In einem Jahr werden es 182 und in zwei Jahren rund 190 sein. Die einzigen städtischen Räume im Teilort, in denen eine Kindergartengruppe mit 22 Kindern untergebracht werden kann, sind im „Baumhaus“ , wo der Hort residiert.