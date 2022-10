Längst nicht in allen Leonberger Schulen ist die bauliche Lage zum Besten bestellt. In der Grundschule Höfingen ist sie allerdings besonders schlecht. Immer wieder dringt Wasser in die Räume ein. Auch die meisten Fenster sind undicht, viele lassen sich überhaupt nicht mehr öffnen. Für Schüler wie Lehrer eine alles andere als angenehme Unterrichtssituation.