Gründer der Senioren-Union Leonberg gestorben Ein Sprachrohr für die ältere Generation

Kein Kaffeekränzchen

Nach der Gründung der Senioren-Union Leonberg 1997 war Josef Sauer zwölf lang ihr Vorsitzender. Er hat in dieser Zeit ein Forum geschaffen und geprägt, in dem Senioren ihre reiche Lebens-, Berufs- und politische Erfahrung in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen konnten. Josef Sauer habe mit seinem Engagement in Leonberg wertvolle Anstöße gegeben, heißt es in dem Nachruf der Christdemokraten. In Würdigung seines Wirkens hat ihn die Senioren-Union seinerzeit zu ihrem Ehrenvorsitzenden ernannt.