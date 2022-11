Großübung in Leonberg Rettung aus der Parkkaverne

Samstag, kurz nach 14 Uhr wird in der unterirdischen Parkkaverne in Leonberg Brandalarm ausgelöst. Generalstabsmäßig läuft jetzt alles nach Plan. Nur kurz nach der Alarmierung kommt der Einsatzleitwagen vor der Parkhauseinfahrt in der Seedammstraße an. Der Einsatzleiter prüft die Brandmeldeanlage und erkundet die Lage: Drei Autos brennen, es gibt starke Rauchentwicklung, und mehrere Personen befinden sich noch in der Parkkaverne, darunter ein Rollstuhlfahrer. Das ist das Szenario für die diesjährige Hauptübung der Leonberger Freiwilligen Feuerwehr und bedeutet jetzt Vollalarm für alle vier Leonberger Feuerwehrabteilungen.