Großer Aufschlag mit Musik und Überraschungen Cello-Akademie in Rutesheim beginnt

Das Cello-Orchester Baden-Württemberg ist für unterschiedliche Niveaustufen gedacht, die dann dank maßgeschneiderter Arrangements am Ende gemeinsam großartige Musik machen. Die Arrangements kommen aus der Feder der beiden Dozenten, darunter „Knockin’ on Heaven’s Door“, die „Mondscheinsonate“, „Billie Jean“, „Easy on me“, „Poison“ und „Chariots of Fire“. Am selben Konzertabend haben verschiedene Cello-Ensembles ihren Auftritt. Diese bestehen wiederum aus den Teilnehmenden der Meisterkurse, die nicht die Gelegenheit haben, beim Abschlusskonzert aufzutreten. Sie spielen beispielsweise Quartette, bei denen Stimmen einfach mehrfach besetzt sind. Diese Idee, im vergangenen Jahr durch pandemiebedingte Einschränkungen geboren, ist 2021 auf so große Resonanz gestoßen, dass sie nun fortgesetzt wird.