Großeinsatz in Renningen und Leonberg Polizei durchsucht elf Wohnungen

Hintergrund der Razzien, bei denen insgesamt 100 Einsatzkräfte bei acht Durchsuchungen in Renningen und drei in Leonberg beteiligt waren, ist eine Massenschlägerei am Abend des 28. November des vergangenen Jahres am Renninger Südbahnhof. Damals waren zwei Gruppen junger Männer in der Unterführung des Haltepunktes mit Eisenstangen und Pfefferspray aufeinander losgegangen.