Pforzheim - Ein 19-Jähriger hat am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der junge Mann war einer sichtbaren Waffe in einem Wohngebiet unterwegs. Ein Anwohner beobachtete ihn, als er ein Wohnanwesen in der Blumenheckstraße betrat. Hierauf verständigte er sofort die Polizei.