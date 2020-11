Leonberg - Kleiner Brand mit großer Wirkung: Die Dehnfuge zwischen zwei Gebäudeteilen am Ärztehaus in der Leonberger Straße in Leonberg ist am Donnerstag gegen 12 Uhr in Brand geraten. Nach Auskunft der Feuerwehr Leonberg waren Dachdeckarbeiten die Ursache für das Feuer. Durch den Brand wurden zwei Arztpraxen verraucht, eine Person wurde durch den Rauch leicht verletzt. Die Feuerwehr musste einen Teil des Ärztehauses evakuieren.