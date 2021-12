Große Verwandtschaft Gemeinsamer Stammvater kam aus Nürnberg

Geistliche Laufbahnen

Unter den Nachfahren des zweitgeborenen Sohnes Daniel (1517-1613) findet sich in achter Generation der Bischof Paul Wilhelm von Keppler. Der wurde 1852 in Schwäbisch Gmünd geboren, 1874 zum Priester geweiht und nach Professuren für Neues Testament und Moraltheologie in Tübingen und Freiburg 1898 zum Bischof von Rottenburg gewählt. 1899 erhielt er den persönlichen Adelstitel. Nach seinem Tod 1926 wurde er in der Rottenburger Sülchenkirche beigesetzt.