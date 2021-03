280 Termine am Tag möglich

Geimpft wird in Leonberg von Montag bis Donnerstag, 22. bis 24. März, in der früheren Post (Eltinger Straße). Der Folgetermin für die zweite Injektion ist dann vom 19. bis 22. April. Anmelden dürfen sich dafür Menschen über 80 Jahren, die im nördlichen Kreis Leonberg leben. Verabreicht wird das Präparat von Biontech. Etwa 280 Termine sind pro Tag möglich. „Wir hoffen, so etwas Druck herauszunehmen. Es stehen weiterhin Termine zur Verfügung“, sagt Strassburg.