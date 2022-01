Große Investitionen Heimsheim muss ans Sparschwein

Allein 1,4 Millionen Euro für den Bauhof

Die Investitionen verteilen sich 2022 auf mehrere Projekte: Für den Bauhof mit Vereinsraum, der gerade fertiggestellt wird, sind allein rund 1,4 Millionen Euro eingeplant. Auch in die Feuerwehr wird viel investiert. Zum einen müssen ein neues Fahrzeug und eine neue Funkzentrale angeschafft werden, zugleich beginnen die Planungen für die dringend notwendige Erweiterung der Fahrzeughalle. Für 2022 sind zusammen rund 940 000 Euro bereitgestellt. Für die Stadtkernentwicklung will Heimsheim in diesem Jahr 665 000 Euro ausgeben, für die Phosphor-Eliminierung in der Gruppenkläranlage Mittleres Würmtal knapp 650 000 Euro. Einen großen Posten bildet außerdem das neue Gewerbegebiet Egelsee II: Mit Grundstückseinkäufen (rund 800 000 Euro) und der Erschließung der Südspitze (365 000 Euro). Gleichzeitig erwartet sich die Stadt aus Grundstücksverkäufen Einnahmen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro.