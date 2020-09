Großbrand in Merklingen Die Kirchenburg bleibt vom Feuer verschont

Weil der Stadt - Brennt da die ganze Merklinger Ortsmitte? Schlimmstes ist zu befürchten, als die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen zu einem Einsatz gerufen wird. Die Flammen lodern meterhoch. Das Feuer war in einem Schuppen im Ortskern von Merklingen ausgebrochen. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer schon auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen“, berichtet der Weiler Feuerwehr-Kommandant Jürgen Widmann, als er von dem Einsatz am Mittag zurückkehrt. Noch immer sind zu diesem Zeitpunkt Feuerwehrleute mit einem Einsatzwagen vor Ort, um Glutnester aufzuspüren und die Lage zu beobachten.