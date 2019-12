Großbaustelle in Gerlingen Die Eröffnungen rücken näher

Gerlingen - Im Frühjahr/Sommer 2019 hätte alles fertig sein sollen. So lautete die Planung bei der Grundsteinlegung für das „Neue Träuble“ im Herbst 2017. Doch dieser Termin war für die größte Baustelle in Gerlingen nicht zu halten. Jetzt, da der Herbst vorbei ist, sind diverse Eröffnungen für die Zeit von Ende Januar 2020 an terminiert. Am 13. März, einem Freitag, soll der Supermarkt seine Tore öffnen.