Größe Pläne in Korntal-Münchingen Eine Frau unterwegs im Auftrag aller

Andrea Käufer hat also alle Menschen im Ort im Blick, so auch die, an die man beim Thema Teilhabe nicht oder nicht sofort denkt: Ältere, Personen mit Stock, Rollator oder Kinderwagen, Hochbegabte. Zudem gebe es neben sichtbaren auch nicht sichtbare Behinderungen wie Hörprobleme, über die unauffällige Geräte hinweghelfen. „Es trifft uns alle mal“, sagt Andrea Käufer und spielt aufs Älterwerden an: Man sehe schlechter, höre schlechter, sei schlechter zu Fuß. Das ist der Grund, warum die Korntalerin für die Allgemeinheit Dinge verändern und verbessern will.