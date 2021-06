Gotthold Krämer aus Leonberg Ein Musiker mit Leib und Seele

Leonberg - Im September 1964 hat der Kirchenmusiker Gotthold Krämer als erster hauptamtlicher Kirchenmusiker seinen Dienst als Kantor und Organist an der evangelischen Stadtkirche Leonberg und als Bezirkskantor im Kirchenbezirk Leonberg angetreten. Er wäre am 7. Juni 2020 100 Jahre alt geworden. Im vergangenen Jahr plante die Kirchengemeinde an diesem Tag einen Gottesdienst zur Erinnerung an ihn. Dieser musste wegen der Coronapandemie abgesagt werden.