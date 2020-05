Gottesdienste in Coronazeiten Lieber digitale Gottesfeiern für alle

„Im Gottesdienst wurden uns live mehr als hundert Fotos aus Wohnzimmern der Zuschauer geschickt, die wir im Abspann einblenden konnten. Das verbindet in diesen Zeiten“, freut sich Christoph Hussong Mit Online-Abfragen wurden Gebetsanliegen von Zuschauern eingesammelt und in das Fürbitte-Gebet eingebunden. Fast 1600 Aufrufe wurden bei Youtube verzeichnet und live waren bis zu 300 Geräte zugeschaltet. „Somit lieber in dieser Form noch ein paar Wochen überbrücken, bis Gottesdienste mit etwas mehr Normalität wieder zurück zu lebendigeren Formen in der Kirche führen dürfen“, lautet das Fazit des Kirchengemeinderates.

Weil die ältere Generation der Gottesdienstbesucher mit der digitalen Form aber schwerer erreicht wird, hat der Kirchengemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, vom 14. Juni an eine Lösung zu erarbeiten. Bis dann kann eine DSL-Leitung in der Kirche verlegt werden, sodass der Gottesdienst live in der Kirche mit der erlaubten Anzahl an Besucher stattfindet sowie auch eine Übertragung ins Wohnzimmer gesichert ist.