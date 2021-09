Die katholische Kirchengemeinde und die Feuerwehr hatten sich in der Vergangenheit zusammengetan, um Spenden für die von der Flut betroffene Gemeinde Sinzig an der Ahr sowie den Nachbarort Kreuzberg zu sammeln. Ende Juli waren die Renninger Feuerwehrleute außerdem mit weiteren Einsatzkräften aus Leonberg, Gärtringen und Herrenberg in Sinzig vor Ort.