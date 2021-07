Golf Traumputt über 15 Meter

Mönsheim - Zum ersten Mal in ihrer langen Golfkarriere steht Hanne Rieke Gerding bei einer Deutschen Meisterschaft auf dem Treppchen – und dann gleich ganz oben. In Neustadt an der Weinstraße im GC Pfalz setzte sich die Spielerin des Stuttgarter Golf-Club Solitude in einer spannenden Finalrunde, die sich über fünf Stunden zog, am letzten Loch gegen die starke Konkurrenz durch. Noch vor der Gewitterunterbrechung hatte die Vorjahressiegern Nicola Rössler aus dem Münchener GC die Nase vorne, doch auf der letzten Bahn wurde es spannend.