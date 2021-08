Golf in Mönsheim Damenteam ist wieder erstklassig

Fünf Punkte in den ersten fünf Einzeln

Die Stuttgarterinnen wollten nichts anbrennen lassen und schickten mit Helen Briem gleich ihre beste Spielerin an Position eins auf die Runde. Gegen Maxime Holletschek setzte sie sich in souveräner Manier durch und beendete ihr Match nach 15 Löchern vorzeitig. Sophia Zeeb setzte anschließend noch eins drauf und gewann den Punkt am zwölften Loch. Katharina Anglett machte an Loch 15 alles klar. Bei Anna-Lena Kasperek wurde es spannender. Bis der Zähler auf der Habenseite war, ging es gegen Sophie-Charlott Hempel bis zur 18. Bahn.