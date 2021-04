Golf-Bundestrainer für Gehörlose Herausforderung Kommunikation

Das Frühjahrs-Trainingslager entfällt

Auf Grund der Coronapandemie kann er sich allerdings noch nicht so in die Nationalmannschaft – hier sind Damen, Herren und auch die Jugendlichen vereint – einbringen, wie er das gewollt hätte. „Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, die Spieler persönlich kennen zu lernen“, bedauert der Trainer. In normalen Zeiten wäre er jetzt mit dem Team im Frühjahrs-Trainingslager irgendwo im Ausland – im türkischen Belek, in Spanien oder in Portugal. Der Bundestrainer hätte seine Schützlinge auf die geplanten großen Turniere in diesem Jahr vorbereitet. Auf die World Deaf Golf Championship in England oder die 24. Sommer Deaf Olympics.