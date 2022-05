Zwei Leistungsträger fehlen

Die Herren vom in Mönsheim beheimateten Club konnten den starken Auftritt von vor zwei Wochen nicht wiederholen, was auch damit zu tun hatte, dass in Viernheim mit Jonas Kugel und Julian Schinnenburg zwei Leistungsträger fehlten. Einziger Lichtblick: Max Eichmeier brachte an einem wettermäßig wechselhaften Sonntag mit einer 65 die beste Runde des Wochenendes ins Clubhaus. Er blieb sieben Schläge unter dem Platzstandard, notierte dabei insgesamt neun Birdies, fünf davon in Serie.