Goldschmuggel-Prozess Zollfahnder bestätigt Anklagevorwürfe

Weil der Stadt/Stuttgart - Am dritten Prozesstag um den Goldschmuggel rund um einen Schmuckgroßhändler aus Weil der Stadt, bei dem ein Schaden von knapp 14 Millionen Euro entstand, ist ein Beamter des Zollfahndungsamtes in den Mittelpunkt gerückt, der zu einer der Hauptfiguren in diesem Verfahren am Landgericht Stuttgart mit mehr als 100 Anklagevorwürfen werden dürfte. Der 45-Jährige gab Einblicke in die Ermittlungsarbeit der Zollfahnder, die vor allem den 40-jährigen Geschäftsführer einer Firma in Liechtenstein im Visier hatten.