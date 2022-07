Goldene Hochzeit In Weissach und Flacht wird groß gefeiert

Rund 50 Jahre ist es her, als die beiden Bürgermeister von Weissach und Flacht in der Ferdinand-Porsche-Schule einen Eingliederungsvertrag unterzeichneten, der die Zukunft der beiden Gemeinden besiegeln sollte. Im Zuge der Gemeindereform wurden damals so einige Kommunen im Ländle zusammengelegt. Auch in Weissach und Flacht wurde damals kräftig diskutiert – besonders darüber, mit welcher Kommune man sich zusammentun könne. Nussdorf wollte mit Weissach, das Innenministerium sah schon Flacht und Perouse als Einheit. Die Weissacher und Flachter entschieden sich dann aber doch anders – und fusionierten einfach selbst.