Goldene Hochzeit in Weil der Stadt Heigäwele und Kreuzköpf wachsen zusammen

Zwei ungleiche Nachbarn

Fest verwurzelt in Weil der Stadt ist die Familie von Wolfgang Schütz. Im heutigen Stadtmuseum, das er ehrenamtlich leitet, hat er als Kind gelebt. Als junger Lehrer am Johann-Kepler-Gymnasium ließ er sich 1968 in Merklingen nieder, wo der 81-Jährige seither wohnt und wo sein Onkel Siegfried Schütz viele Jahre als „Landarzt“ tätig war. Ebenso wie dieser ist Wolfgang Schütz leidenschaftlicher Heimatforscher. „Obwohl ich schon so lange in Merklingen wohne, kenne ich mich in Weil der Stadt besser aus“, so der Ehrenbürger der Stadt. „Die Vereinigung hat mir damals keine schlaflosen Nächte verursacht.“ Er verstehe den Standpunkt der Merklinger gut, die eine eigene und eben andere Geschichte haben.