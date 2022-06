Glückwunsch für einen Vorreiter aus Leonberg Klaus Beer wird 90 Jahre alt

1987 Gründung der „Neuen Richtervereinigung“

Klaus Beer wurde am 24. Juni 1932 in Hamburg geboren. Seine Familie wurde 1943 ausgebombt und zog nach Ulm. Dort war er nach seinem Jurastudium in München bis 1969 als Amtsrichter tätig. 1970 zog die Familie nach Leonberg und Klaus Beer war in Stuttgart am Landgericht und am Oberlandesgericht tätig. Auch im Beruf ging er gegen herrschende Strukturen vor. Er kämpfte für die Unabhängigkeit der Justiz und Richter im Besonderen. Nach 32 Jahren Berufsleben sieht er es bis heute so: Ob Wirtschaft oder Regierungen – Richter müssen es mit jedem aufnehmen können. Deshalb gründete er mit gleichgesinnten Berufskolleginnen und –kollegen 1987 die „Neue Richtervereinigung“. Seine Wiedergutmachungs-Prozesse wegen NS-Verfolgung motivierten ihn im Jahr 2000 stark, an der Gründung der Leonberger KZ-Gedenkstätteninitiative mitzuwirken, der er bis heute angehört. Klaus Beer war immer auch als Buchautor aktiv. Er setzte seiner jüdischen Großmutter Elise Cohen und deren Familie ein Denkmal und bekam 2013 dafür den renommierten amerikanischen Obermaier-Award. Zu seinem 90. Geburtstag erscheint sein neues Buch: „An den Abgründen der Gesellschaft. Als Utopist, Zivilist und Jurist“ – erschienen beim Verlag Klemm+Oelschläger. Beer erzählt darin aus vielen Phasen seines Leben und macht sich Gedanken über die Zukunft der Menschheit – die er mit 90 Jahren allerdings eher pessimistisch sieht.