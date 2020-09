Glückliche Kinder und zufriedene Eltern Diese zwei Wochen haben allen gutgetan

Organisiert vom Stadtjugendreferenten Stephan Wensauer und dem Team der Jugend- und Schulsozialarbeiter (Isabelle Schuster, Lena Ebert, Alissa Hering, Edith Niederle, Lara-Joy Zimmermann, Lena Sülzle und Baris Hübner) hat die Stara in zwei Phasen zu je einer Woche auf dem Schulgelände stattgefunden. „Mit 93 Kindern in der ersten und 96 in der zweiten Phase haben wir sogar die Teilnehmerzahl von 2019 übertroffen“, freut sich der Stadtjugendreferent. „Das zeigt, wie hoch der Bedarf gewesen ist.“