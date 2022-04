Glemstalschule Fledermäuse sollen umgesiedelt werden

Die Zwergfledermaus soll freiwillig weichen – und vom Areal der Glemstalschule in Schwieberdingen weg an die umliegenden Gebäude umgesiedelt werden. Wie schnell das funktioniert, ist offen – gleichwohl hat das Regierungspräsidium Stuttgart anerkannt, „dass der Gemeindeverwaltungsverband alle aufgezeigten Möglichkeiten umsetzt, um die Zwergfledermaus zu einem freiwilligen Umzug in die zwischenzeitlich erstellten Ersatzquartiere“ zu bewegen.