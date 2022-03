Glemsmühlenradweg in Leonberg An der Glems ist das Gelände zu steil

Lesen Sie aus unserem Angebot: Freie Bahn für Leonberger Radbeauftragten

Der Glemsmühlenradweg führt von Glemsmühle zu Glemsmühle, auf Schildern wird die Geschichte der einzelnen Mühlen erzählt. Der Radweg startet an der ehemaligen Rennstrecke Solitude beim Glemseck in Leonberg. Die meisten der 19 Mühlen entlang des Weges sind noch gut erhalten, ein Teil sogar noch in Betrieb. Durch die Nähe zur S-Bahn kann man den Radweg auch in Etappen fahren.

Immer an der Glems entlang

Der Rad- und Wanderweg führt auf 36,5 Kilometern durchs idyllische Glemstal bis nach Markgröningen-Unterriexingen. Die Tour beginnt am Glemseck und führt zunächst durch das Glemstal in Richtung Leonberg. Nach drei Kilometern trifft er in Höhe des Autobahndreiecks Leonberg das erste Mal auf die Glems. Von dort geht es den Flusslauf entlang durch Eltingen. Nach dem Naturdenkmal und dem Vogelschutzgebiet „Schopfloch“ führt der Weg zur ersten Mühle, der Lahrensmühle. Von dort geht es weiter zur Clausenmühle. Bis zur nächsten Mühle, der Felsensägmühle, säumen beeindruckende Felsformationen den Weg.

Durch das Landschaftsschutzgebiet „Unteres Glemstal“ mit seinem Auwald geht es danach weiter zur Scheffelmühle. Vorbei am Zukunftswald 2000 des BUND Leonberg führt die Strecke bis zur Fleischmühle.

Nun sind es noch 500 Meter entlang des Mühlkanals bis zur Tonmühle im Landkreis Ludwigsburg. Weiter geht es zur Zechlesmühle, von hier nach Ditzingen. An der Schlossmühle vorbei führt der Weg durch die Grünanlage „Glemsaue“, wo auch das ehemalige Wasserrad zu sehen ist.

An der Enz endet der Weg

Nach Ditzingen führt die Wegstrecke bergauf und bergab bis zur Talmühle. Durch das Tal am Nippenburger Wald erreicht man die Glemsmühle, eine ehemalige Sägemühle. Die nächste Mühle ist die Hagmühle. Auf dem Natur-Lehrpfad „Mittleres Glemstal“ geht es dann weiter bis zur Stumpenmühle.

In Schwieberdingen trifft man auf die Bruckmühle und kurz darauf auf die Neumühle. Durchs Glemstal führt die Strecke in Richtung Markgröningen zur Spitalmühle. Vorbei an der Unteren Mühle und der Papiermühle steht am Ortseingang von Talhausen rechts die ehemalige Hammerschmiede. Die Route führt nun steil bergauf nach Unterriexingen. In der Ortsmitte steht die Bachmühle, die Endstation des Glemsmühlenradwegs. Die Glems fließt dann noch etwa 400 Meter weiter, bevor sie in die Enz mündet.