Glemseck 101 Straßenverkehr ist eingeschränkt

Zwischen Leonberg und Glemseck entfallen die Haltestellen „Leonberger Dreieck“, „Schumisberg“, „Rappenhof“ und „Glemseck“, jeweils in beiden Richtungen. Die Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle „Göppinger Straße“ zu nutzen. Zwischen Glemseck und Stuttgart entfällt in beiden Fahrtrichtungen die Haltestelle „Krummbachtal“. Ersatzhaltestellen werden in Höhe Abzweig Krummbachtal eingerichtet.